Kje je pogum, dvignjen sredinec?

»Moja naloga ni ustvarjati plošče, ki bodo ljudem všeč, temveč glasbo, na katero bom ponosen,« pove Tomislav Jovanović - Tokac. Kajti pri pisanju glasbe je nemara skoraj vedno tako, da o njej ni dobro razmišljati, in potem se dejansko zgodi.

Pred meseci je izšla njegova samostojna plošča, ki jo je poimenoval Čudež. Na njej je združil moči z glasbenico Emanuelo Montanič, sorodno dušo, ki tekoče govori jezik črno-belih tipk. Nastale so skladbe, ki so, kot pravi, zgodbe o ljudeh, življenju, žalosti in sreči, malce čudaške, malce zabavne, vse pa nabite s čustvi, ki smo jih pri njegovem ustvarjanju vajeni in hvaležni zanje.