Kje je Salvini

Mineva neobičajno italijansko poletje. Peta najbolj turistično obiskana država na svetu je samevala, prelestne toskanske vasi in čudovita amalfijska obala so bile napol prazne. V okleščeni turistični sezoni, julija je bilo ponekod zasedenih samo kakih deset, dvajset odstotkov zmogljivosti, so manjkali najštevilčnejši gostje, Američani in Azijci. Mnoge plaže, lokali, kulturne znamenitosti so bili prepuščeni Italijanom, prizori praznih Firenc in samotnih Benetk, ki jih gledamo, so čudno lepi. Kdove, ali bo še kdaj tako. Spremenila se je tudi politična krajina. Te dni je bila sicer pozornost usmerjena k Silviu ...