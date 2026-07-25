Kje se konča Homerjeva in začne Nolanova Odiseja (recenzija Vesne Milek)

»Od kod izvirajo ti spevi, ki vrejo iz globin in jih odnaša v večnost? Zakaj zvenijo našim ušesom tako neverjetno domače? Kako razložiti, da se dva tisoč petsto let stara pripoved sveti kakor nova in lesketa kot morski zaliv? Zakaj nam ti večno mladi verzi še zmeraj razkrivajo uganko o našem jutri? Zakaj so nam ti bogovi in junaki tako blizu?« se sprašuje Sylvain Tesson v knjigi Poletje s Homerjem, ki jo je za založbo UMco prevedla Mimi Podkrižnik. V njegovih vprašanjih je najbrž tudi odgovor, zakaj se v zadnjih desetletjih ponovno, tako v filmu kot v literaturi, vračamo k antičnim mitom in zgodovinskim epom. Ker nam govorijo eno in isto zgodbo o človeških strasteh, ki so divje in temne kot morje, po katerem pluje Odisej s sotrpini. In ker se vsak od nas na poti proti domu, proti sebi, ...