Kje smo kot družba zavozili?

Pozabite na ambiciozne zelene cilje. Pozabite na ekologijo, varovanje okolja in recikliranje. Pozabite na dajanje prednosti trajnostnim izdelkom pred cenenimi, ki uničujejo okolje in zdravje ter prihajajo izpod (otroških) rok prebivalcev tretjega sveta, brez osnovnih delavskih in človekovih pravic.

Do tega tedna sem živel v prepričanju, da se naša okoljska zavest veča. Ne le okoljska, temveč tudi trajnostna v najširšem smislu. Da s(m)o mladi tisti, ki prinašamo nove ideje in jih uresničujemo v praksi. Torej, do tega tedna.