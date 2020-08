Kje smo zdaj? In kam gremo?

Where are we now? Kje smo zdaj? Tako se sprašuje David Bowie v pesmi z zadnjega albuma Black Star. V eksperimentalnem meditativnem albumu je slutil mnogo stvari, a najbrž bi bil presenečen nad podobo sveta, ki ga živimo zdaj. Tako kot si mi še pred nekaj meseci ne bi mislili, da bomo z maskami begali po trgovinah, vstopali na banko, sedeli v frizerskih salonih, kupovali knjige in z maskami na obrazu hodili po galerijah. Kje smo zdaj? V kaj se spreminjamo? V kaj se bomo spremenili?Že dolgo v zgodovini nismo bili priča, da bi kak pojav postal tako globalen in tako korenito spremenil vsakdan večine ljudi na tem planetu. Vse, kar ...