Kje so meje napenjanja plačne elastike

V eni od večjih turističnih družb v državi so v načrtu za leto 2026 s sindikati dosegli dogovor, da se bodo plače marca letos zvišale za osem odstotkov. To je skoraj trikrat toliko, kot je znašala inflacija v lanskem letu, kar pomeni, da je dvig prinesel tako nominalno kot realno rast plač. Zadovoljstvo delavcev je trajalo, vse dokler odhajajoči minister za delo Luka Mesec oziroma vlada v predvolilni mrzlici nista razglasila rednega zakonskega zvišanja minimalne plače za rekordnih 16 odstotkov ali dobrih 200 evrov bruto. V omenjenem podjetju so tako morali najnižjo plačo zvišati bistveno več kot ostale, zaradi česar se je ta zažrla v višje tarifne razrede in povzročila dodatno kompresijo prihodkov zaposlenih. Drugim delavcem so se tako povesili nosovi.

Omenjena družba še zdaleč ni edina, ki je letos že vsem zaposlenim zvišala plače. Kot je pokazala anketa Dela, se to dogaja tudi v drugih turističnih podjetjih, v kovinski in elektroindustriji, v trgovini, ponekod se o tem še pogajajo, sindikati pa že napovedujejo zahteve po dvigu plač tudi drugod.