FOTO:Knjiga je kakor vrt, ki ga prenašamo v žepu

Neko poletje so na radiu spraševali najstnike, ali med počitnicami kaj berejo. Mlada sogovornica, ki očitno ni imela težav s samopodobo, je odgovorila: »Jaz ful nerada berem. Še tisto, kar je obveznega branja za šolo, snamem z interneta. Sem se pa odločila, da bom sama napisala eno knjigo.«Angleški pesnik in kritik John Dryden je o dramatiku Benu Jonsonu – ki je imel neznansko smolo, da je bil Shakespearov sodobnik – dejal: »Drugi so brali knjige, on pa je bral knjižnice.« Jonson sam je nekoč rekel, da moraš prebrati deset tisoč knjig, da napišeš eno.Dekle z radia se je namenila črpati vodo iz praznega vodnjaka. ...