Knjige, ki me zasledujejo

Že dlje časa dežuje, nisem več prepričan, kako dolgo. Zunaj stavkajo poštarji in na misel mi pride pesem: včasih si poštar, ki raznaša dež. Tako je to s poštarji in paketi, ki nikdar ne pridejo. Medtem ko položnice dežujejo v nabiralnik kar same. Za vse boš plačal, kajne, Dane, za vse boš plačal, piše na sleherni od njih. In plačuješ, ker veš, da to še zdaleč ni vse, kar boš moral plačati.In še dolgo ne bo. Plačuješ, da ne bi bil kaznovan. Neki glas iz prihodnosti ti medtem šepeče: včasih umiraš bolj počasi, ker imaš še nekaj obrokov in neplačanih položnic. In se tolažiš: vse to je rezultat novodobnega ...