Knjige za kratke dneve in dolge noči

Staša Pavlović, bralka, avtorica, književna prevajalka: Prvič sem vzela v roke Annie Dillard, ki kot alkimistka iz vsakega stavka pričara celo vesolje. V Pilgrim at Tinker Creek pozorno opazuje okolico; njen pogled je osredotočen, oster, potrpežljiv, darežljiv, radoveden, njeno pero pa eksplozivno in hitro, kot da bi bila akcijska slikarka. Knjigo sem najraje brala zunaj, ob jezeru, v gozdu, zgodaj zjutraj, in skoznjo vse, kar sem že videla, znova videla na spet malce drugačen način. Enkrat je nanjo sedla veverica.

Veliko Johna Bergerja. Pomembno se mi zdi, da na svet nikoli ne nehamo gledati z ganjenostjo, in od Bergerja bi se vsi lahko učili miline.