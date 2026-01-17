Ko algoritmi nagrajujejo jezo: kako nas družbena omrežja učijo grobosti

Moja turška prijateljica se je nedavno vozila v nabito polnem metroju v Istanbulu, ko je mlada dama, ki je stala poleg nje, z visoko peto stopila na prijateljičino stopalo. Ko je ta v bolečini odmaknila nogo, se je iz ust mlade dame vsul plaz grobih besed. Namesto opravičila je prijateljica slišala očitek, da je svojo nogo namerno postavila pod čevelj mlade dame. Po tem incidentu je prijateljica na metroju zavzela obrambno držo. Roke ima prekrižane pred prsnim košem, da se ščiti s komolci. Ker se podobno kot drugod po svetu tudi v Istanbulu ljudje redko umaknejo, ko pridejo komu naproti, tudi na ulici prijateljica uporablja takšno držo. Če se kdo zaleti vanjo, jo komolci ubranijo pred hujšim trkom.

Najbrž ste opazili, da na mestnih avtobusih mladi in malo manj mladi starejšim redko odstopijo sedež, ker so zatopljeni v svoj telefon in okolica zanje ne obstaja. Morda boste dejali, da je ljudi treba znova naučiti pravil obnašanja ali da je treba biti bolj strog do nevljudnega obnašanja. Ob koncu lanskega leta smo tudi v raznovrstnih poslanicah politikov slišali pozive k več solidarnosti in spoštovanja. Problem je, da večjega nespoštovanja ne moremo preprosto odpraviti z apeli, ker je grobost dominanten način komunikacije prav zaradi političnih, ideoloških in tehnoloških sprememb, ki smo jim priča v zadnjih letih.