O sodobnemu svetu so vse napisali že v antičnih tragedijah

Hekaba, ki jo je Evripid napisal med peloponeško vojno v dvajsetih letih 5. stoletja pr. n. št., je ena od najtežavnejših antičnih dram. Z zgodbo o trojanski kraljici, ki so ji v vojni ubili moža in sinove ter zasužnjili hčere, nato pa se iz žalovalke pretvori v brutalno maščevalko, Evripid prikaže intimne in družbene posledice, ko se zaradi osebnih interesov v grški družbi opusti nomoi – skupek zakonov, moralnih in etičnih obveznosti, navad ter običajev.

V preteklosti so Evripidovo Hekabo različno sprejemali oziroma zavračali, saj so v njej odzvanjali aktualne vojne in nasilje. Podobno ustvarja sodobne reference glasbeno-scenska uprizoritev Hekuba, kraljica Troje, s katero je konec avgusta na Festivalu Radovljica gostovala avtorica in vokalistka Katarina Livljanić z ansambloma Dialogos in Kantaduri ter v njej povezala hrvaški in italijanski renesančni prevod omenjenega dela.

Po desetletnem obleganju Troje je vojna končana. Grški zmagovalci v taboru čakajo, da bodo s plenom in zasužnjenimi ženskami odpluli domov. Toda vetra, ki bi se uprl v jadra, ni od nikoder, na ruševinah Troje pa bogovi molčijo in prikazujejo se duhovi.