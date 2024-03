Ko bo smučanje le še lep spomin

V nadaljevanju preberite:

Skoraj kot romarsko obeležje na prizorišču epske zmage velik plakat v belo-modro-rdeči barvi, na katerem Primož Roglič še v barvah nizozemskih čebel stiska pesti, vrača spomin na lanske nepozabne rožnate prizore Zasavčeve zmage pred tisoči slovenskih navijačev. Tokrat na Višarjah ni bilo koles. Ob plakatu na eni od gostiln, kjer turiste vabijo v italijanskem, slovenskem in nemškem jeziku, so bile prislonjene smuči in smučarske palice. Svete Višarje so pred dobrim tednom dajale vtis zimske pravljice – kupi snega v ozki ulici na vrhu gore, debela snežna odeja, ki je skoraj do strehe prekrila hiške na planini, pobeljene strmine.

A tudi na smučišču pod skoraj 1800 metrov visoko goro je bilo konkretno občutiti pretoplo vreme, ki je iz dneva v dan bolj načenjalo proge – sploh tiste nižje v Trbižu. Še mnogo bolj klavrna je bila podoba slabih 20 kilometrov vzhodno in okoli 500 metrov nadmorske višine nižje. Po smučišču v Kranjski Gori so se vile bele zaplate snega, smučarji pa so iskali snežno pot med pomladansko rjavo-zeleno travo.

Podnebne spremembe seveda ne vplivajo le na žičničarje in zimski turizem, ampak posredno in neposredno na celotno gospodarstvo. Med vsemi novimi tveganji bodo podjetja v svojih strategijah morala upoštevati tudi tveganje podnebnih sprememb.