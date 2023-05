Ko denar GiveDirectly pokaže roge

V nadaljevanju preberite:

Prejemniki univerzalnega temeljnega dohodka so videti kot poskusni zajčki, ki naj bi na koncu eksperimenta pomagali do spoznanja, kaj se zgodi z ljudmi, ki nekaj časa dobivajo univerzalni temeljni dohodek. Da bi čim prej prišli do takšnih spoznanj, so se donatorji odločili, da bodo poleg dolgoročnih, dvanajstletnih eksperimentov, preverjali učinek univerzalnega temeljnega dohodka tudi kratkoročno, zato nekateri dobivajo dohodek le dve leti. Nekaterim pa namenijo le enkratno pomoč. Takšno pomoč so od GiveDirectly dobili nekateri Američani v času covida, ko so jim donatorji namenili 1000 dolarjev pomoči. Raziskovalci so bili razočarani, ko rezultati študije niso pokazali velikih sprememb v življenju dobitnikov.