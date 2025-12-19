Varen splav ni v domeni političnih interesov SDS in NSi

Državljanska pobuda Moj glas, moja odločitev za možnost varne prekinitve nosečnosti je bila uspešna. V evropskem parlamentu je v sredo dobila več kot prepričljivo večino, in kot je videti, uživa tudi naklonjenost evropske komisije. Ta bo po izidu glasovanja že v prvih mesecih naslednjega leta morala predlagati naslednje formalne korake. Vse to je zasluga in dosežek slovenskega Inštituta 8. marec in predvsem voditeljice Nike Kovač, ki je projektu posvetila večino zadnjih treh let svojega življenja.

Več kot milijon in skoraj dvesto tisoč podpisov Evropejk in Evropejcev pod pobudo in široka podpora tudi iz drugih držav sveta dokazujejo, da izjemno kompleksno vprašanje splava, rojstva in smrti ni enoznačno. Prevladujoče svetovne religije pač imajo enoznačen odgovor: življenje je sveto od spočetja do smrti, to je in ostaja aksiom, iz katerega so se zgodovinsko izoblikovale tudi družbene in socialne prakse.