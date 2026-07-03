Ko fotografija zaskeli

Nagrada World Press Photo je detektor ključnih svetovnih dogodkov. Letošnja fotografija leta je nastala v državi, ki slavi 250. obletnico obstoja.

Amsterdamska Nova cerkev – Nieuwe Kerk – pripada nizozemski protestantski cerkvi, vendar od leta 1980 ni več namenjena verskim obredom. Nova cerkev je razstavni prostor. Za večje rojalistične ceremonije jo uporablja nizozemska monarhija. Gradnja se je začela na koncu 14. stoletja, še pred Martinom Luthrom, cerkev je nekajkrat zgorela, a so jo vedno znova obnovili. Nova cerkev je redno prizorišče razstav najboljših časopisnih fotografij, World Press Photo Award. In nagrada World Press Photo je nekakšen detektor najpomembnejših svetovnih dogodkov in procesov. Je kot Nobelova nagrada za mir. Kot letopis organizacije Amnesty International. Kot poročilo Svetovne banke ali dokument Medvladnega panela za podnebne spremembe. Razstava World Press Photo sveta ne opisuje z besedami. Opisuje ga s ...