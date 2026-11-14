Ko gre utopija v distopijo

Odločitev predsednika vlade in SDS Janeza Janše, da stopi na pot prepovedi civilne družbe v referendumskih kampanjah, sovpada z odločitvijo, da se policija izvzame iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev. Sindikalist Branimir Štrukelj (Sviz) je to stanje označil kot »leseno železo«. Celoto političnega in družbenega dogajanja ne le v zadnjem tednu, temveč že v zadnjega pol leta bi lahko ujeli pod besedo distopija. Omejevanje civilne družbe pri udeležbi v demokratičnih procesih, finančna dekonstrukcija javnega prostora in sistemska razgradnja javnih služb izrisujejo novo zgodovinsko smer Slovenije. Zdi se, da nima možnosti za uspeh.