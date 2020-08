Ko hudič ljudi prepriča, da ne obstaja

Če kaj v avgustovskem naslovilu sprave v Sloveniji kaže še naprej premišljevati, je to, kako se sprava obnaša v razmerah moderne države, kar naj bi slovenska država bila. Verjetno ne bi veliko zgrešili, če bi rekli, da se sprava v okoliščinah take države in tudi sploh obnaša v obliki tako družbene kot osebne tolerance. V tem smislu je bil ta teden poziv evropsko-slovenske poslanke Irene Joveve budnica v noč hladne slovenske demokracije. Šlo je za nekaj, kar bi v ta prostor moralo odpreti evropska vrata splošnemu pojmovanju temeljnih človekovih pravic, potem ko jih je slovenska ustava na prelomu demokracij vpeljala povsem ...