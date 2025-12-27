Ko je Jaser Arafat zahteval, da ostaneva na kosilu na Dedinjah

Vrnili se bomo v čas Jugoslavije, države, ki jo mnogi še vedno pogrešamo. O nas govorijo kot o jugonostalgikih. Torej sprejmite moje besedilo kot spomine starejše gospe, ki se je v času Jugoslavije osebno srečala z Jaserjem Arafatom.

V vlogi Arafatovega gostitelja je nastopal Džemal Bijedić, tedanji predsednik Zveznega izvršnega sveta SFR Jugoslavije. Mnogi ga imajo za najpomembnejšega Bošnjaka v 20. stoletju.

Džemal Bijedić je leta 1977 skupaj s soprogo umrl v letalski nesreči v bližini Sarajeva, ko se je njegovo letalo learjet 25 zrušilo na obronkih planine Inač. Uradna preiskava je krivdo pripisala pilotu oziroma napačnemu delovanju instrumentov v letalu. Govoric glede resničnih vzrokov nesreče s tem niso utišali. Namigovalo se je o vpletenosti soproge predsednika Jugoslavije Jovanke Broz in tudi o vpletenosti JLA, ki se ni strinjala s predlogom, da bi Džemal Bijedić nasledil Josipa Broza Tita.

Ko si je družina Džemala Bijedića želela ogledati uradne dokumente o letalski nesreči, so jo oblasti v Srbiji zavrnile.