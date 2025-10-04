Ko je krivico mogoče popraviti, je odlašanje neodpustljivo

V nadaljevanju preberite:

Za statističnimi podatki o ljudeh brez osebnega zdravnika se skrivajo obrazi – starejši, kronični bolniki, otroci in dojenčki, najbolj ranljive skupine prebivalstva. To so ljudje, ki jih družba vedno znova potiska na rob in so prešibki, da bi sami izbojevali svojo pravico. Prav zato ta krivica traja tako dolgo. Zanjo je kriv izsiljen dogovor med stavkajočimi zdravniki in vlado, ki bi moral zaradi neustavnosti že zdavnaj pasti – pa še kar traja. Rešitev obstaja in je v rokah tistih, ki so to napako zagrešili.

Sredi avgusta so nas politika in mediji seznanili, da se je od oktobra 2023 do konca julija 2025 število zdravnikov splošne in družinske medicine povečalo za devetinpetdeset. To naj bi pomenilo, da se razmere izboljšujejo. Pa to drži? Ali je dodatna četa zdravnikov z zmogljivostjo vsaj osemdeset tisoč pacientov zmanjšala število sto petdeset tisoč pacientov brez izbranega zdravnika (PBZ)?