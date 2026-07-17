Ko je vse le floskula: zakaj se desnica boji tožilcev, sodnikov in policije

Izraz globoka država (deep state) se uporablja za domnevno mrežo vplivnih posameznikov znotraj državnih institucij, varnostnih služb, sodstva, gospodarstva, medijev ali drugih centrov moči, ki naj bi neformalno vplivali na politične odločitve ne glede na rezultate volitev. V slovenskem političnem prostoru izraz globoka država najpogosteje uporabljajo politiki ter komentatorji in mediji na desnem delu političnega spektra. Pogosto se pojavlja v izjavah članov in podpornikov SDS in NSi. Med najbolj prepoznavnimi uporabniki izraza je Janez Janša, z njim pa opisuje domnevna omrežja vpliva iz obdobja nekdanje Jugoslavije, ki naj bi po njegovem mnenju ohranila vpliv v politiki, gospodarstvu, pravosodju in medijih. Nekaj njegovih javno izrečenih umovanj o globoki državi: »To je globoka država. ...