Ko je žrtev proizvedla nove žrtve

Zdaj že nekdanji direktor koroške bolnišnice Janez Lavre je dolga leta veljal za uglednega zdravnika. Ni skrival svoje politične opredelitve, leta 2004 je bil član NSi, tam je bil član strokovnega sveta za zdravstvo. Nedavno, leta 2016, je iz te stranke izstopil. Potem ga je Nova24, portal, pri katerem v upravljavskih strukturah tako ali drugače najdemo vidne člane SDS, Vinka Gorenjaka in Aleša Hojsa, v nepodpisanem članku ostro napadel in ga grdo, nesramno in pod vsako ravnjo čisto osebno diskvalificiral kot hipokrita, ki da se pod krščanskim pokrovom obnaša nemoralno.To je bil standarden partijski vzorec diskvalifikacije, ...