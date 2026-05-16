Ko ji moraš ljubezen izkazati na najtežji način: da ji pustiš oditi za vedno

V dokumentarcu Ples življenja se Siniša Gačić dotika dileme prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo Marijana in Alenke Čurin Janžekovič.

Siniša Gačić: Upam, da sem v filmu ujel prav to. Alenkina dilema, da zapusti moža, ki ji je kljub vsem izzivom ves čas stal ob strani, in Marijan, ki je moral svojo ljubezen izkazati na najtežji način: da ji je pustil oditi za vedno. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako kot v filmu Michaela Hanekeja Ljubezen postavlja vprašanje, kaj pomeni ljubiti nekoga, ko njegovo življenje postane neznosno trpljenje. Ali mu lahko dovolimo, da odide? Kamera Siniše Gačića vstopi v intimo para, Marijana in Alenke Čurin Janžekovič, ki živita v hišici na robu gozda v Prlekiji. On ima čez osemdeset let, je še vitalen, ona je skoraj dvajset let mlajša, a od rojstva boleha za redko boleznijo, ki ji je uničevala sklepe, hrustanec, kosti in povzročala neznosne bolečine. Njeno javno pismo v Sobotni prilogi leta 2018 je skupaj s članki dr. Janka Pleterskega sprožilo širšo javno razpravo o pomoči pri končanju življenja pri nas. Dokumentarec Ples življenja je zgodba o bolečini in želji, da bi drugim omogočil dostojanstven konec življenja. Je zgodba o ljubezni, skorajda ...