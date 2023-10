Ko ljudem odvzameš dostojanstvo, se začne genocid

V nadaljevanju preberite:

»Ko na ulicah vsak dan vidim ljudi – in med njimi veliko starejših, ki brskajo po smetnjakih za hrano, mimo pa vozijo limuzine, kakršnih nisem videl ne v Berlinu, Parizu ali Londonu –, se vprašam, kam je v tej deželi šla ideja skupnosti. Kakšna skupnost lahko obstaja med človekom, ki ne more plačati računa za ogrevanje, in človekom, ki v eni noči zapravi denar, s katerim bi lahko štiričlanska družina preživela mesec dni?« je v pogovoru povedal bolgarski režiser Stefan Komandarev.

Želja po enakopravnosti in ekonomski varnosti – socialna razslojenost v Bolgariji je enormna – predstavlja v njegovih filmih osnovni narativ. Tudi zato gledalca ves čas sooča z obupom posameznika v boju za golo preživetje ali, kot pravi eden od njegovih protagonistov, »Evropa« se tu konča, in nikoli začne.