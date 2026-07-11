Ko ljudje opazujejo institucijo, morajo v njej videti sebe

Slovenijo ste obiskali 35 let po tem, ko je razglasila neodvisnost. V teh dneh pa je provinca Alberta sklenila razpisati referendum o neodvisnosti. Ali vidite kakšne podobnosti? Ne. Kot veste, sodniki v Kanadi ne komentiramo političnih vprašanj. Vprašanje referenduma v Alberti bi lahko nekoč prišlo pred sodišče. Že na prvi pogled pa vidim velike razlike med tem, kar se je zgodilo v Sloveniji, in našo državo, Kanado. Slovenija je bila del Jugoslavije in je po osamosvojitvi zelo dobro uspela kot suverena država. Mislim, da je dober zgled za mnoge druge države. Iskanje vzporednic med Slovenijo in Alberto bi bilo po mojem mnenju težko delo. Vendarle se zdi, da v Kanadi obstaja neka tradicija referendumov o neodvisnosti. Imeli ste dva referenduma v Quebecu. Beseda tradicija je nekoliko ...