Ko možgani rišejo napačne vzorce: skrita pandemija sodobne nevrologije

Funkcijska nevrološka motnja ni redka, toda o njej ne slišimo pogosto.

Funkcijsko nevrološko motnjo spremljajo težave s spominom, vidom, motnje gibanja in tresenje. Simptomi so lahko podobni epilepsiji, hkrati pa se glede na okoliščine spreminjajo in ne ujemajo z znanimi vzorci nevroloških motenj. Ponavljajoči se vzorci v nas pogosto vzbudijo enega izmed dveh občutkov: nelagodje ali tolažbo. Pri osebah, ki živijo z za družbo večkrat nevidnimi, a kompleksnimi stanji, se ti dve nasprotujoči si čustvi pogosto prepletata. Februarja lani je Lauren Martin, umetnica iz Belfasta, doživljala napade, podobne epileptičnim. Njeno telo se je nenadoma začelo sunkovito zvijati, roke in noge so silovito trzale, tega ni mogla ustaviti niti nadzorovati. Njen vsakdan je bil poln ponavljajočih se dejanj, namenjenih preživetju. Da bi znotraj sebe ustvarila občutek miru in tako ...