Ko nam bo AI bral sanje, našega nezavednega ne bo več

Med pripravo zajtrka si je moj hišni robot prepeval. Pesem je bila lepa, spevna in nostalgična. Zdela se mi je kar nekam znana. Zanimalo me je, kje mu je lahko prišla v uho, in sem ga vprašal, od kod jo pozna. »Slišal sem jo nocoj v tvojih sanjah,« mi je odvrnil. Prebrali ste mojo kratko zgodbo, ki se mi je ob nastanku zdela le domislica. Ko pa sem se čez čas znova vrnil k njej, sem se zavedel njene strašljive razsežnosti in jo začel znova premišljati. Ob predpostavki, da lahko stroj sliši naše sanje, namreč ne gre zgolj za vdor v zasebnost, temveč je to že vstop v naše nezavedno. S tem pa seveda nezavedno ni več naše nedostopno zavetišče, temveč je ta naša najbolj intimna, predjezikovna past psihe lahko celo na razpolago za zlorabo. Po eni strani se lahko namreč spremeni v vir podatkov, ...