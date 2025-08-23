Andrej Perc in Leteče zvezde: pilot, ki je življenje posvetil nebu in varnosti

V nadaljevanju preberite:

Ko se zazreš v nebo, se razprejo bele sledi letal, ki bežijo na vse strani obzorja. Navadno ostajajo anonimne – ne vemo, kdo sedi v kokpitu, katere zgodbe se zgoraj pišejo, kam potujejo in kaj prevažajo. A nebo je lahko več kot le avtocesta med celinami. Včasih postane oder, na katerem piloti rišejo like, ki jemljejo dih.

Akrobatski piloti so posebna vrsta letalcev: let spreminjajo v umetnost, gibanje v poezijo, disciplino v drznost. Njihovi manevri niso le vaje v tehniki, temveč so tudi preizkus zaupanja, natančnosti in poguma – mejna črta med možnim in nemogočim. Za letalo in za človeka.

Slovenci smo imeli privilegij, da smo v sedemdesetih in osemdesetih letih lahko občudovali Leteče zvezde, akrobatsko skupino jugoslovanskega vojnega letalstva, ki je navduševala doma in po svetu. Figure src, lomljenja formacije pri visokih hitrostih in popolne simetrije v zraku so pričale o tem, da tudi ta regija premore letalsko šolo discipline, drznosti in mojstrstva – skoraj tako kot znamenita italijanska skupina Frecce Tricolori, britanska Red Arrows ali francoska Patrouille de France.

Med tistimi, ki so pisali akrobatski mit, je bil tudi Andrej Perc – pilot, učitelj in vodja, ki je kot vodja Letečih zvezd zaznamoval eno od najvznemirljivejših poglavij jugoslovanskega in slovenskega letalstva. Njegovo ime je že desetletja sinonim za znanje, predanost in vizijo, ki se ne konča v zraku, temveč sega tudi na tla, kjer je vzgajal nove generacije pilotov in sooblikoval temelje varnega civilnega letalstva.