Ko ograja ni le pregrada: kako kovinska mreža ustvari skupnost

Ograja je preprost element. A prav v tej preprostosti razkriva, kako mesto razume skupno.

Ograja je arhitekturni element, katerega osnovna funkcija je določanje meje. Ograja ločuje in določi odnos med odprtim in zaprtim, med skupnim in zasebnim, med dostopnim in nedostopnim. Ne interpretira, ne sugerira, ograja odloči. Včasih izključuje, včasih ščiti, lahko pa tudi povezuje in celo omogoči obliko skupnosti, ki brez nje sploh ne bi nastala. To se je jasno pokazalo med pandemijo na Trgu Evrope med Novo Gorico in Gorico. Na državni meji med Italijo in Slovenijo, ki poteka čez trg, se je zaradi preprečevanja prehajanja med državama prvič po letu 2004 pojavila začasna lahka kovinska ograja. A namesto da bi prostor zgolj razdelila in preprečila fizični stik med prebivalci obeh mest, ga je nenavadno preoblikovala. Ob njej so se ljudje ustavljali, se pogovarjali, si čez kovinsko ...