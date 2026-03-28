Ko plačamo liter goriva, plačamo tudi za bombe in vojne

Deset let panevropskega demokratskega gibanja DiEM25. Odpor ni izbira. Je edini pogoj obstoja.

Londonski dogodek ob deseti obletnici ustanovitve panevropskega demokratskega gibanja DiEM25 z naslovom Resistance Is Existence! (Odpor je obstoj), ki je v nabito polni dvorani Troxy potekal v torek, ni bil zamišljen kot še ena politična konferenca, temveč bolj kot poskus artikulacije nečesa, kar že obstaja in poznamo, a ostaja razpršeno, neorganizirano, pogosto nemo. Združil je nenavaden, toda, kot se je pokazalo, učinkovit zbir politikov, teoretikov, umetnikov in komikov – med njimi Janisa Varufakisa, Jeremyja Corbyna, Briana Ena, Grace Blakeley, ki jih, recimo temu, sistem pogosto celo tolerira, a le do točke, ko postanejo preveč – dosledni. Ker to so. A pomembnejše od naštetih imen je bilo vprašanje, ki je poltretjo uro viselo nad ulico Commercial Road, na kateri se nas je zbralo ...