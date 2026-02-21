Ko priseljenci govorimo slovensko prehitro in preveč dobro

Mednarodno pisateljsko srečanje na Bledu, april 2025. Neuradno druženje po uradnem odprtju srečanja.

Medtem ko drugi naročajo pijačo, pojasnjujem natakarju, kdo smo in kaj počnemo na Bledu. Kolega iz Toga pripomni, da govorim v slovenščini veliko hitreje kot v angleščini. Seveda, ker je to tvoj materni jezik, doda. Nastane tišina. Druga dva kolega in kolegici iz Slovenije, ki so z mojim (literarnim) delom dodobra seznanjeni, se v hipu obrnejo proti meni, kaj mu bom odgovorila?

Zavem se, da moje ime zanj ni nič bolj tuje kot Tomaž, Maruša ali Milan. Da samo po sebi ne implicira ne kulturnih konotacij ne pričakovane identitete. Kaj šele samo ena diakritična črtica v mojem priimku.

Pomislim, kako samoumevna se mu najverjetneje zdi povezava med jezikom in izvorom. Kot da je materni jezik nekaj stabilnega, enkrat za vselej določenega. Pa vendar sociolingvistika že dolgo opozarja, da je jezik predvsem praksa: nekaj, kar uporabljamo, česar se učimo in kar si prilagajamo.

Nasmehnem se in mu odvrnem, da bi lahko bila slovenski Eminem. Navržem še, da bi me moral slišati v moji pravi materinščini. Preostanek večera se mi v glavi vrti naslov intervjuja, ki so ga na MMC objavili po moji zmagi na festivalu mlade literature Urška: Ime mi je Selma, vendar nisem iz Bosne.