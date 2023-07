Ko prvič vstopiš v majevsko mesto,ki ga je pogoltnil deževni gozd

V nadaljevanju preberite še:

Ravno v času, ko se je v kino vrnil Harrison Ford kot legendarni arheolog v petem delu franšize Indiana Jones in artefakt usode, je arheolog dr. Ivan Šprajc, »resnični Indiana Jones«, kot ga je pred leti označil angleški Guardian, odkril novo majevsko mesto, najverjetneje pomembno politično središče, o katerem poročajo tudi vodilni tuji mediji, kot so BBC, CNN in Reuters.

Konec maja je z ekipo globoko v mehiškem ekološkem varstvenem območju Balamkú naletel na ostanke starodavnega zapuščenega majevskega mesta s številnimi piramidalnimi strukturami. Najdišče je poimenoval Ocomtún, kar v jukateškem majevskem jeziku pomeni kamniti steber, zaradi številnih valjastih stebrov, ki so raztreseni po celotnem naselju. Mesto je bilo gotovo naseljeno med letoma 600 in 800 našega štetja, verjetno tudi prej.

»To je, milo rečeno, zelo vznemirljivo odkritje!« je za BBC dejala dr. Kathryn Brown, profesorica antropologije na teksaški univerzi v San Antoniu in priznana raziskovalka Majev. »Verjamem, da bo Ivanova raziskava osvetlila pomembna vprašanja, povezana z vzponom in padcem starih Majev, pa tudi z njihovim vsakdanjim življenjem.«

»Na terenu se lahko tedne mučiš na vročini, se ukvarjaš z navidezno tako banalnimi problemi, kot so počene gume, z oskrbo z vodo in hrano, s popravljanjem motornih žag ... A v trenutku, ko najdeš nekaj veličastnega, je to res občutek, ki se ga ne da opisati,« pravi. »Posebne vrste zmagoslavje, evforija.«