Ko se maščuješ, skoplji dva groba: enega za sovražnika, drugega zase

Izrael je v šoku. Napad Hamasa je do temeljev zamajal državo, ki je morda šele zdaj spoznala, kako zgrešena je bila njena politika do Palestincev. Do naroda, ki ga ni, kot je nekoč dejala Golda Meir. Fasade navidezne normalnosti, za katero se je Izrael skrival desetletja, ni več. Začenja se nova realnost. Za Izrael in za zasedena palestinska ozemlja, ki jim zdaj očitno grozi nov masaker.