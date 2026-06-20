Ko se prijatelji Izraela vrnejo na oblast

Še nikdar ni nobena vlada tako brutalno diskreditirala zunanjepolitičnih odločitev prejšnje kot tokratna. Volilna zmaga desnice ni bila popolna, do oblasti se je dokopala s politično trgovino in nad njo visi senca afere Black Cube. Pa vendar si je vzela pravico, da redefinira vse – v nasprotju z etičnimi načeli in vrednostnimi merili večinskega dela slovenske družbe. Režim jemlje verodostojnost državi, ki si kot majhen subjekt v mednarodnih odnosih lahko pridobi spoštovanje samo z načelno politiko.

V mandatu pretekle vlade je bila Slovenija med redkimi članicami Evropske unije, ki so genocidu rekle genocid. Sistematičnega ubijanja Palestincev v Gazi ni dojemala samo kot humanitarno vprašanje in strateško pomembno vojno onstran Sredozemlja, v bližini Evrope. V besednjak vojne je vključila moralo in pravo,