Ko se trg zruši: Janezov graben in rojstvo politike kritičnih surovin v Evropi

Ko je poleti 1914 izbruhnila prva svetovna vojna, so politični in vojaški odločevalci v pričakovanju kratkotrajnega spopada sprva še vedno razmišljali v okvirih 19. stoletja. V ospredju so bile fronte, manevri armad in odločilne bitke. Zelo hitro pa je postalo jasno, da o izidu sodobnega vojskovanja ne odločajo zgolj uspehi na bojiščih, temveč predvsem ekonomija: industrijska zmogljivost, kemična proizvodnja, transportna infrastruktura in zanesljiv dostop do surovin. Vojna je razgalila tisto, kar je bilo v času miru spregledano ali zavestno potisnjeno na rob – to je strukturna ranljivost industrijske družbe.

Z vidika naravnih virov velja avstro-ogrska monarhija za eno izmed najrevnejših območij in vojna je že v prvih mesecih razkrila njeno odvisnost od mednarodne trgovine pri oskrbi s ključnimi industrijskimi surovinami. Pomorska blokada sil antante je centralnim silam močno omejila dostop do čezmorskih virov, pristanišča so bila blokirana, trgovske poti prekinjene, celinske prometne povezave pa vse bolj podrejene vojaškim potrebam. Sistem, ki je v miru deloval učinkovito in racionalno, se je v vojnih razmerah popolnoma sesul. Surovine, ki so bile še leto prej samoumevne, so postale redke, drage ali celo povsem nedosegljive.