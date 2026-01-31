Ko sem prišel na Harvard, sem si prvič rekel: sem dalit in uspelo mi je

Daliti so v Indiji najnižji družbeni sloj. Izključeni so celo iz kastnega sistema. Dalit je tudi Suraj Yengde, le da je imel dovolj sreče in spretnosti, da je premagal vse diskriminatorne ovire. Zdaj je profesor, aktivist in pisatelj. A na pogovoru v Ljubljani je najprej potarnal, da ima zlomljeno srce …

Kako ste?

Kot na vlaku smrti. Tako je, ko si sredi dolgega razhoda. Slovenka je in skupaj sva bila dobra štiri leta. V resnici pa je življenje še vedno lepo.

Je lepo, ker živimo v tem času?

Lepo je živeti, čeprav imamo meje. Ne smemo pretiravati. Ne pri čezmerni potrošnji ne pri vključevanju v konflikte. Iščem ravnovesje med službo in duhovnostjo. In da se počutim dobro. Tako kot se zdaj, ko se pogovarjam z vami. (Nasmeh.)

Kako se kot državljan najštevilnejše države na svetu počutite v Sloveniji?

Preden sem prvič prišel pred štirimi leti, sploh nisem vedel, da Slovenija obstaja. Poznal sem Jugoslavijo, pa še to le zaradi zavezništva neuvrščenih: Tito, Nehru, Sukarno, Naser …

Leta 2020 sem se iz ZDA preselil v Oxford. Doktoriral sem, vendar je bila pandemija zelo stresna – povzročila mi je tesnobo in težave z duševnim zdravjem. Iskal sem program z budistično meditacijo, toda povsod v Združenem kraljestvu in na zahodu Evrope so bili že zasedeni, ali pa niso sprejemali tujcev. Nisem več vedel, kam naj se obrnem, nakar mi je prijateljica pokazala, da obstaja še ena država, ki ima program meditacije. Brskal sem po zemljevidu in prebral glavno mesto: Lujbujalana.