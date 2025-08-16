Ko slike zapustijo svoje mesto, se njihovo življenje šele začne

V nadaljevanju preberite:

Enaindvajsetega avgusta 1911 je Vincenzo Peruggia iz Louvra tiho snel s stene portret Mone Lize, dragoceno mojstrovino renesančnega slikarja Leonarda da Vincija, jo skril pod haljo in se iz muzeja izmuznil skozi enega od stranskih vhodov. Izginil je v množici ljudi na ulici Rivoli, sliko pa so našli šele po dveh letih.

Kraja slovitega umetniškega dela še danes poraja vrsto vprašanj; kako je bilo to sploh mogoče, zakaj je odpovedalo varovanje, kdo pravzaprav je bil Vincenzo Peruggia in kakšni so bili njegovi vzgibi za krajo slavne slike? Kje jo je skrival, jo je pred tem hodil skrivaj občudovat, jo je sanjal, se je morda na njo navezal kot na živo bitje? A tisto, kar je vznemirilo množice ljudi, ni bila slika, temveč njeno prazno mesto. V Louvru so se vile kolone ljudi, ki poprej nikoli niso obiskali galerije. Med njimi sta bila tudi Franz Kafka in njegov prijatelj Max Brod. Niso gledali slik, zapisovali so si svoje utrinke ob gledanju praznine. Eden od časnikov je tedaj ugotavljal: »Nekaterim ljudem so umetniška dela všeč zaradi del samih, drugim pa zaradi prostora, ki ga zasedajo.«