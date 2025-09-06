Blejski forum: Slovenija je zanemarila odnose s sosedi

V kolumni preberite:

Zunanja politika, ki je bila dolgo, predolgo osredotočena samo na Hrvaško, Italijo, Avstrijo, je v času aktualne vlade povsem zanemarila odnose s sosedi. Članstvo v varnostnem svetu je postalo paravan za neobstoj vsake druge politike. Predsednik vlade ni odreagiral na policijsko racijo na antifašističnem taboru na Koroškem, diplomacija ne opaža neofašizma v Avstriji, Fajonove je en sam piar. Tudi ministrice in ministri morajo očitno razmišljati, kaj bodo počeli potem. Nerodno je, če počnejo samo to.