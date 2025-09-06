  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Blejski forum: Slovenija je zanemarila odnose s sosedi

    Članstvo v varnostnem svetu je postalo paravan za to, da država nima več politike do sosednjih držav.
    Blejski strateški forum: Mimohod je impozanten, politični teater je na vrhuncu. FOTO: Jože Suhadolnik
    Blejski strateški forum: Mimohod je impozanten, politični teater je na vrhuncu. FOTO: Jože Suhadolnik
    Saša Vidmajer
    6. 9. 2025 | 05:00
    9:14
    Zunanja politika, ki je bila dolgo, predolgo osredotočena samo na Hrvaško, Italijo, Avstrijo, je v času aktualne vlade povsem zanemarila odnose s sosedi. Članstvo v varnostnem svetu je postalo paravan za neobstoj vsake druge politike. Predsednik vlade ni odreagiral na policijsko racijo na antifašističnem taboru na Koroškem, diplomacija ne opaža neofašizma v Avstriji, Fajonove je en sam piar. Tudi ministrice in ministri morajo očitno razmišljati, kaj bodo počeli potem. Nerodno je, če počnejo samo to.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Realnost vojne v Gazi še nikoli ni bila tako brutalno jasna

    Friedrich Merz, medtem že kancler, je kljub nalogu haaškega sodišča za aretacijo vabil Netanjahuja v Nemčijo.
    Saša Vidmajer 10. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Fundacija

    Mojca Seliškar Toš: Nočem reči, da se je svet navadil na ubijanje otrok

    Od leta 2009 je Mojca Seliškar Toš v imenu ustanove Pustimo jim sanje pripeljala na zdravljenje in rehabilitacijo v Slovenijo 207 palestinskih otrok.
    Saša Vidmajer 21. 12. 2024 | 05:03
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Diplomatka

    Boljšega časa za priznanje Palestine ne bo

    V dneh eskalacije med Izraelom in Iranom je pojasnjevala vojno v Gazi, rešitev dveh držav, ki je čedalje manj realna, mencanje Slovenije s priznanjem
    Saša Vidmajer 20. 4. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ksenija Škrilec

    Uspešna zunanja politika je kot krvni obtok

    Svet se spreminja, vse se spreminja – samo mi moramo vedeti, kakšna so naša stališča, pravi diplomatka Ksenija Škrilec.
    Saša Vidmajer 7. 10. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    blejski strateški forumdiplomacijaodnosi s sosediSaša Vidmajer
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
