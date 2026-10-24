Ko starše resnično spoznamo šele po njihovi smrti

Vrt, smrt in tri besede, ki jih otroci dolgujemo staršem.
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»Mame nisem zapustila zato, ker je nisem imela rada, temveč zato, da bi jo lahko še naprej ljubila. Življenje ob njej bi mi to onemogočilo.« FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters
»Moj oče je bil vrtnar. Zdaj je vrt.« S temi besedami začne svoj roman Vrtnar in smrt bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov in ob tem, seveda, takoj postavi ključno vprašanje, ki bo bralca spremljalo skozi celotno pripoved o očetu in umiranju. »Ne vem, od kod naj začnem. Naj bo to začetek. Gre za konec, seveda, a kje se začne konec?«
Če bi verjela v naključja, bi rekla, da sem povsem nehote na rob svoje mize položila dve knjigi – sicer vedno hkrati berem najmanj po dve knjigi – in šele nato dojela, da se obe ukvarjata z dokaj podobno temo. Poleg Gospodinova se je namreč znašla indijska pisateljica Arundhati Roy in njeni spomini Mother Mary Comes to Me, prepleteni okoli osebnosti njene matere Mary Roy, s katere pogrebom se začne njena zgodba. Natanko tako, kot to pravi Gospodinov: gre za ...
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