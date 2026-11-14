Ko stroj reče: »Razumem, kaj vas skrbi«

Ko govorimo o robotih, si še vedno prepogosto predstavljamo humanoidno kovinsko bitje iz znanstvenofantastičnega filma. Resnična robotizacija je precej manj spektakularna in prav zato mnogo bolj pomembna. Roboti doma sesajo, sekljajo in kosijo. V proizvodnji varijo, sestavljajo in podajajo dele. V trgovinah avtonomni sistemi pregledujejo police. V hotelih čistijo tla in javne površine ter razvažajo perilo ali potrebščine. V logistiki razvrščajo tovor na regale, ga premikajo na transportna sredstva in prevzemajo monotona, težka in ergonomsko neugodna opravila.