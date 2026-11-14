Ko stroj reče: »Razumem, kaj vas skrbi«

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    Eva Boštjančič: »Manj me skrbi, da bo imel robot obraz. Bolj me skrbi, da bo zaposleni postal številka na nadzorni plošči. Manj me skrbi, da bo umetna inteligenca znala posnemati empatijo. Bolj me skrbi, da bomo v imenu učinkovitosti ljudem odvzeli čas, da bi jo sploh lahko pokazali.« FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
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    Eva Boštjančič: »Manj me skrbi, da bo imel robot obraz. Bolj me skrbi, da bo zaposleni postal številka na nadzorni plošči. Manj me skrbi, da bo umetna inteligenca znala posnemati empatijo. Bolj me skrbi, da bomo v imenu učinkovitosti ljudem odvzeli čas, da bi jo sploh lahko pokazali.« FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Eva Boštjančič
    14. 11. 2026 | 05:00
    17:57
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    Ko govorimo o robotih, si še vedno prepogosto predstavljamo humanoidno kovinsko bitje iz znanstvenofantastičnega filma. Resnična robotizacija je precej manj spektakularna in prav zato mnogo bolj pomembna. Roboti doma sesajo, sekljajo in kosijo. V proizvodnji varijo, sestavljajo in podajajo dele. V trgovinah avtonomni sistemi pregledujejo police. V hotelih čistijo tla in javne površine ter razvažajo perilo ali potrebščine. V logistiki razvrščajo tovor na regale, ga premikajo na transportna sredstva in prevzemajo monotona, težka in ergonomsko neugodna opravila.

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    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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