Veliki šahovski mojster Magnus Carlsen naj bi v igri zelo napredoval po preučitvi partij modela alphazero. Navdihnjen s strategijami tega modela UI (npr. agresivni napadi s kmetom, ki se premika na robni liniji šahovnice, zgodnja aktivacija trdnjav itd.) naj bi Carlsen razvil slog, ki se oddaljuje od klasične šahovske teorije in prinaša boljši nadzor nad igro. Ni usvojil metode, temveč cilj, ki je iz nje vzniknil. Naučil se je igrati za dinamično prednost, ne da bi rekonstruiral notranjo logiko, ki jo generira. Podobno bi lahko tudi razvoj znanosti v smeri zaprtih zank raziskovanja privedel do tega, da bi se znanstveniki začeli zanašati na sisteme umetne inteligence, ki dosegajo empirično veljavne rezultate, ne da bi jih v celoti razumeli, kar ustvarja nov problem zaupanja v rezultate znanosti.