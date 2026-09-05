Ko ustavno sodišče stoji tam, kjer so nekoč izginjali ljudje

Albie Sachs je pravnik, ustavni sodnik in legenda boja proti apartheidu v Južni Afriki. Zaradi sodelovanja z Afriškim nacionalnim kongresom je bil žrtev atentata, v katerem je zaradi bombe, podtaknjene pod njegovo hondo, izgubil desno roko in levo oko. A ga tudi to takrat ni ustavilo. Po končanem zdravljenju in rehabilitaciji, ko se je življenje začelo na novo, je še naprej počel vse, da bi ta okrutni režim, neskončno surov do črnskega prebivalstva, končno padel. Pred leti, ko apartheida že ni bilo več, mi je na Bledu, kamor je bil povabljen, pripovedoval zgodbo, ki je enkratna. Zgodbo o ustavnem sodišču v Johannesburgu, ki ga Južna Afrika pod apartheidom nikoli ni imela. In ko je prišla svoboda, so prvo ustavno sodišče v svobodni državi, na njegovo pobudo in na pobudo sodnika Johanna ...