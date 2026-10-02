Sežigalnica v Ljubljani: ko zdravje reče ne

Načrtovana gradnja sežigalnice odpadkov v Ljubljani je zaradi možnih vplivov na zdravje prebivalcev sprožila resne pomisleke in nasprotovanje zdravstvene stroke. Strokovni svet UKCL je ministrstvo za okolje in prostor že leta 2024 opozoril, da bi sežiganje odpadkov v Ljubljani škodljivo vplivalo na zdravje prebivalcev. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja, da umestitev sežigalnice odpadkov v Ljubljansko kotlino ni sprejemljiva, zato pobudo za gradnjo sežigalnice v Ljubljani z vidika vplivov na zdravje ljudi ocenjuje kot neustrezno oziroma nesprejemljivo (354-111/2026-2). V Kinu Šiška je spomladi potekala razprava o ravnanju z nereciklabilnim delom odpadkov in odgovornim vključevanjem teh odpadkov v energetski sistem. V napovedi dogodka je bilo zapisano, da bo šlo za ...