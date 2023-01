Ko že govorimo o svobodi

V nadaljevanju preberite:

Kot je bilo najavljeno, so ta teden »zloglasni« aneks vsi poslanci koalicije tudi podpisali. Mnogi so ugibali, kaj to v resnici pomeni, in zlagoma so v javnost prihajale informacije, da je bila vsebina glede zdravstvenih reform bistveno zmehčana, tako rekoč »na manj« od vsebinsko že podpisane koalicijske pogodbe.To je bilo pomembno, kajti najava aneksa je bila že sama po sebi presenečenje, nekateri so rekli, da pretnja.