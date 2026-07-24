Problem torej ni samo v tem, da Slovenija gradi premalo. Problem je globlji: Slovenija je postopoma izgubila organizacijsko sposobnost.
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Družba lahko nekaj časa živi z investicijskim ciklom, recesijo ali začasnim gradbenim zastojem. Težje pa preživi izgubo organizacijskih mehanizmov. FOTO: Blaž Samec
Stanovanjska kriza v Sloveniji ni zgolj posledica pomanjkanja investicij ali administrativnih ovir, temveč globlje izgube institucionalnega spomina in razgradnje reprodukcijskih mehanizmov. Analiza zgodovinskih podatkov in mednarodnih primerjav pokaže, da je pripoved o vsemogočnosti prostega trga mit.
Stanovanjsko vprašanje je vprašanje ključne kolektivne družbene infrastrukture. Na podlagi klasične teorije javnih financ predlagam prehod od pasivnega državnega »poseganja« na trg k sistemskemu, institucionalno organiziranemu modelu dolgoročnega financiranja stanovanjske gradnje.
Ko zmanjka stanovanj, Slovenija ne gradi stanovanj. Gradi razlage. Gradi razprave o prostorskih aktih, dolgotrajnih postopkih, liberalizaciji, airbnbju, prostem trgu, državni neučinkovitosti, socializmu, ...
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