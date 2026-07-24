Stanovanjska kriza v Sloveniji ni zgolj posledica pomanjkanja investicij ali administrativnih ovir, temveč globlje izgube institucionalnega spomina in razgradnje reprodukcijskih mehanizmov. Analiza zgodovinskih podatkov in mednarodnih primerjav pokaže, da je pripoved o vsemogočnosti prostega trga mit. Stanovanjsko vprašanje je vprašanje ključne kolektivne družbene infrastrukture. Na podlagi klasične teorije javnih financ predlagam prehod od pasivnega državnega »poseganja« na trg k sistemskemu, institucionalno organiziranemu modelu dolgoročnega financiranja stanovanjske gradnje. Ko zmanjka stanovanj, Slovenija ne gradi stanovanj. Gradi razlage. Gradi razprave o prostorskih aktih, dolgotrajnih postopkih, liberalizaciji, airbnbju, prostem trgu, državni neučinkovitosti, socializmu, ...