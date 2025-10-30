Kaj storiti pred volitvami? Koalicija bi morala spet presenetiti javnost

V nadaljevanju preberite:

Živimo v vse bolj nepredvidljivih časih in mednarodnih okoliščinah, hkrati v slovenski družbi, ki jo spremljajo nekatere »železne« politične predpostavke. Dr. Niko Toš je pionir raziskovanja javnega mnenja pri nas in interpret okoliščin, ki ga spremljajo skozi leta. Pol leta pred državnozborskimi volitvami se zdi dober čas za pogovor z njim in za osvetlitev okoliščin, ki vplivajo na razpoloženje v naši družbi. Tudi za nekakšno inventuro »stanja duha« pri nas.