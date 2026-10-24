Koalicija je državo postavila daleč od predvidljivega poslovnega okolja

»Ljudstvo bo odločilo, ali bomo v prihodnosti imeli razmere, v katerih bo lahko slovensko gospodarstvo konkurenčno in bo s tem dovolj denarja za blaginjo za vse, ali pa bomo stagnirali, tako kot smo stagnirali od leta 2008 do zdaj, ko se v primerjavi s povprečjem EU nismo premaknili.« Tako je premier Janez Janša sporočil na letošnjem vrhu gospodarstva in poudaril pomen interventnega zakona za razvoj Slovenije. Da bo šlo za pomemben referendum, so si zagovorniki in nasprotniki interventnega zakona enotni – le da so ga slednji preimenovali v zakon za razkroj Slovenije. Predsednik vlade ima tudi navado, da razloge za svoj neuspeh na voliščih rad pripiše drugim. Ali bo tako, kot je po svojem nedavnem referendumskem porazu dežurnega krivca iskal v državni volilni komisiji, s čimer je rušil ...