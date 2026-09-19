Koga čaka Mujo in kam bo šel mali Faruk

Čeprav se morda ne spodobi, bom to besedilo začel s staro šalo, ki bi v tem norem svetu zlahka bila resnična. Mujo stoji na volišču in čaka, k njemu pristopi član volilnega odbora in ga vpraša: »Mujo, zakaj stojiš tu ves dan? Volil si, lahko greš domov.« Mujo mu odgovori: »Čakam očeta, da pride volit.« »Toda Mujo, tvoj oče je umrl že pred desetimi leti,« ga spomni začudeni član volilnega odbora. Mujo globoko vzdihne in pravi: »Saj zato ga čakam! Že pet volitev zapored redno glasuje, pa ga nikoli ne srečam.« S šalo je na sončen septembrski dan eden od bosanskih novinarskih kolegov poskušal ublažiti trpljenje najinega skupnega prijatelja, ki je pripovedoval, kako že dvajset let zaman poskuša prepričati različne organe obsežne birokracije in podjetij v lasti države Bosne in Hercegovine, da ...