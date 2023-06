Kolektiv Krater: Narave ne damo za gradbeno jamo!

Odpri galerijo

Gaja Mežnarić Osole pod okriljem društva Trajna prepleta oblikovanje, ekologijo in participacijo ter pri svojem delu odpira prostore za prespraševanje ustaljenih strategij rokovanja s poškodovanimi urbanimi ekosistemi. Andrej Koruza, intermedijski umetnik in oblikovalec (društvo Trajna), se ukvarja z regenerativnimi praksami in produkcijskimi procesi, ki lahko podprejo ekosisteme. Arhitektka Danica Sretenović po sodelovanju s fakulteto za arhitekturo ter Muzejem za arhitekturo in oblikovanje arhitekturno prakso nadaljuje v gradbeni jami Krater. FOTO: Amadeja Smrekar