Kolesa svobode

Za domovino s kolesom naprej – prijazno spodbuja eden od transparentov, ki jih po ulicah Ljubljane in drugih slovenskih mest zdaj že vrsto petkov zapored nosijo kolesarji, udeleženci protestov proti avtokratski politiki zdajšnje vlade. Kaj je na tem duhovitem transparentu tako strašnega? Kako to, da se demokratična oblast boji celo tako izvirnega in miroljubnega izražanja mnenj? Pravi domoljub mora biti namreč vedno pripravljen braniti domovino pred svojo (slabo) vlado! In to res ni nič slabega ali napačnega. Zakaj se potem policaj nenadoma spremeni v palicaja? Zakaj četa policistov, oblečenih v črno, kot kakšna ...