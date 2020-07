Kolesar se, zlasti v mestih, počuti kot zmeden pes med keglji!

Načrti za kolesarske steze ob cesti v Polhov Gradec so navadno skrpucalo. Moji bivši študenti arhitekture bi za take izdelke pri meni ne dobivali pozitivnih ocen. Hudo je, če pri razbiranju načrtov niti povečevalno steklo ne pride do živega, če so merila načrtov neusklajena, če legende na načrtih ne ustrezajo oznakam. Sploh pa: nekoliko površno prirejenim zračnim posnetkom terena bi težko pridal oznako »načrt«. Načrtovalci kolesarskih stez proti Polhovemu Gradcu zanesljivo niso kolesarji, sicer ne bi predvidevali dvosmernih kolesarskih stez na eni strani avtomobilske ceste iz Ljubljane v že omenjeni kraj. Take ...